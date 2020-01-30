دبي 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسزار رئيس اللجنة الكشفية العالمية، كريج تيربي اليوم، مقر جمعية كشافة الإمارات ومفوضية كشافة دبي، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات الدكتور سالم الدرمكي، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالله المشرخ، والأمين العام للجمعية خليل رحمة، الذين صحبوه في جولة على مرافق ومنشآت مفوضية كشافة دبي اطلع خلالها على مركز البرامج ودورات السلامة والإسعافات الأولية والمعتمدة برامجها دولياً، كما شهد فيلماً وثائقياً عن كشافة دبي، وعن مخيم المرموم الذي نفذ الشهر الماضي، تحت شعار " الكشفية بيئة التسامح " في محمية المرموم .بعد ذلك زار مركز المغامرة والتخييم الذي يحتوي على العديد من أنشطة وبرامج المغامرة ومنها برج التسلق وأعمال الريادة المتميزة والمخيم الكشفي وكذلك منطقة ألعاب العمل الجماعي " البينت بول " والرماية بالقوس.وفي نهاية الزيارة قدم الدكتور سالم الدرمكي لرئيس اللجنة الكشفية العالمية درعاً تذكارياً من جمعية كشافة الإمارات ومفوضية كشافة دبي والمنديل الكشفي لمخيم المرموم .// انتهى //21:17ت م0266