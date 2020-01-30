واشنطن 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في لندن برئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون.وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم أن بومبيو ناقش مع جونسون تعزيز العلاقات الثنائية وذلك بعد مغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التفاوض على اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.وأشار البيان إلى أنه جرى أيضاً بحث القضايا الأمنية في الشرق الأوسط، بما في ذلك مساءلة إيران عن سلوكها المزعزع للاستقرار.// انتهى //21:18ت م0268