إسلام أباد 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسدعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي المستثمرين من الدول الأفريقية إلى استكشاف الإمكانات الهائلة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في باكستان.صرح بذلك في كلمته اليوم بالمؤتمر الأفريقي الباكستاني لتنمية التجارة المنعقد حالياً في العاصمة الكينية نيروبي بحضور كبار رجال الأعمال من باكستان والدول الأفريقية.وأكد قريشي أن الحكومة الباكستانية تبنت سياسات صديقة للاستثمار، واتخذت الإجراءات الفاعلة لتحسين ممارسة أنشطة الأعمال في باكستان، وهناك إمكانات هائلة يمكن الاستفادة منها.وأعرب قريشي عن أمله بأن المؤتمر سيساعد باكستان وكينيا في بناء الثقة والإرادة والتوعية حول بعضهما بعضا للمضي قدماً نحو شراكة تجارية واقتصادية قوية.وقال: إن كينيا تعد أكبر شريك تجاري لباكستان في أفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار أمريكي.كما سلط قريشي الضوء على مشروع الممر الاقتصادي الذي تقوم باكستان بتنفيذه على أراضيها بالتعاون مع الصين، موضحاً بأن المشروعات التنموية المتعلقة بالممر الاقتصادي توفر فرصًا ضخمة للاستثمار، مشيراً إلى أن ميناء جوادر الباكستاني يعد منفذاً رئيساً للصادرات من الدول الأفريقية للوصول إلى الأسواق الآسيوية.كما يعد المؤتمر الأفريقي الباكستاني الأول من نوعه، حيث حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم رئيس جمهورية كينيا وأعضاء مجلس الوزراء الكيني والزعماء من الدول الأفريقية الأخرى، ومن المقرر أن يستمر يومين لمناقشة سبل تعزيز حركة التجارة بين باكستان والدول الأفريقية، ومحاولة التغلب على التحديات التي تواجه دعم التبادل التجاري بين الطرفين.// انتهى //22:12ت م0280