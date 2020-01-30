أبها 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، حفل تسليم ١٩ أسرة من مستفيدي جمعية البر بأبها، وحداتهم السكنية عن طريق برنامج "مساكن" ، ضمن الإتفاقية الإطارية بين الجمعية ووزارة الإسكان (الإسكان التنموي) .وأوضح أمين عام الجمعية محمد بن سعيد بن فحاس أن جمعية البر الخيرية بأبها أتمت حتى الآن تسليم 249 وحدة سكنية لمستفيديها تلبية لحاجتهم وتمكينهم من السكن المناسب سواءً بالتملك أو الانتفاع، مؤكداً استمرار تنفيذ البرنامج للمستفيدين بما يعزز العمل الاجتماعي الذي تقدمه الجمعية، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على توجيهاته الدائمة بسرعة قضاء حوائج الأسر المحتاجة بالمنطقة.// انتهى //22:14ت م0282