أبها 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات مساء اليوم فعالية " Global Game Jam " ، التي تستمر 3 أيام، وذلك في قاعة التدريب في الإدارة العامة لتقنية المعلومات ، بحضور المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد الصقر.وأكد الدكتور الصقر أن الفعالية تُعد أكبر حدث عالمي في تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية واستكشاف القدرات وجمع المهتمين في هذا المجال، وتقام في جميع أنحاء العالم لتوطين ودعم القدرات الرقمية، مضيفًا أن إقامة مثل هذه الفعاليات تهدف إلى التعرف على مجتمع صناعة الألعاب والتدريب وعمل مشروعات مختلفة في هذا المجال، بالإضافة إلى تكوين صداقات عملية لديها تحدٍّ فكري لاستكشاف أدوات تكنولوجية جديدة، ومحاولة القيام بأدوار إبداعية في التطوير والتصميم واختبار المهارات اللازمة لصناعة ألعاب جديدة.بدورها أبانت وكيلة الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة الدكتورة ابتسام القحطاني أنه شارك في الفعالية عدد من المهتمين في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية من الجنسين الذين تجاوزت أعمارهم 16 عامًا لتبادل التجارب والتعبير عن مهاراتهم بطرق إبداعية عالمية واستكشاف عملية تطوير الألعاب سواء البرمجة أم التصميم التكراري أم التعبير الفني.من جانبه أوضح المشرف على التحول الرقمي والمبادرات النوعية بالإدارة العامة لتقنية المعلومات أحمد البهيشي أنه بلغ عدد المشاركين 32 مشاركًا ومشاركة، في 8 مجموعات، ويقوم على تحكيم المشروعات محكمان من خارج منطقة عسير متخصصان في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية، مؤكدا رفع الألعاب النهائية للفرق المشاركة في آخر يوم من أيام الفعالية على المنصة العالمية GGJ ، بالتزامن مع مشاركة أكثر من ١٣٢ دولة في ٩٥٤ موقعًا جغرافيًّا، مضيفاً أنه على مدار 48 ساعة من تطوير الألعاب يسعى المشاركون والمشاركات إلى بناء ألعاب تطويرية وفق الثيم العام للتحدي الذي يهدف إلى إعادة بناء البيئة والمنتجات من خلال ثقافة المجتمع ومكوناته.// انتهى //22:36ت م0284