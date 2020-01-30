القاهرة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واستعادل فريق الاتحاد السكندري مع ضيفه فريق سموحة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب حرس الحدود بالمكس في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 26 نقطة في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد سموحة إلى 20 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //23:12ت م0286