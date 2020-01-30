إسلام أباد 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأكدت باكستان اليوم مجدداً تمسكها بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها حل الدولتين على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي في الإيجاز الصحفي الأسبوعي بإسلام أباد تعليقاً على صفقة السلام للشرق الأوسط التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي مؤخراً.وقالت فاروقي: " إن موقف باكستان حول النزاع الفلسطيني واضح جداً وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة على حدود عام 1967م على أن تكون القدس عاصمتها".وحول الوضع في إقليم جامو وكشمير أدانت بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بحق الكشميريين الأبرياء، مطالبة برفع حظر التجول والحصار العسكري على الكشميريين.// انتهى //23:15ت م0287