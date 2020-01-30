جنيف 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء اليوم أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.وأعلن مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم هذا القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة، مطالبًا دول العالم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء المرض.// انتهى //23:18ت م0289