الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسشاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ملتقى "بيبان الرياض" المقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.وجاءت مشاركة الوزارة في الملتقى عبر جناح تعريفي بالخدمات التي تقدمها شملت (منصة قوى ومواءمة والعمل عن بعد والعمل الحر والتقييم الذاتي والتسوية مقابل التوطين ومراكز ضيافة الأطفال )، كما شاركت بورشة عمل بعنوان (آلية تأسيس المنظمات غير الربحية المتخصصة في خدمة ريادة الأعمال والدعم والخدمات المقدمة لها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية )وجرى خلال الملتقى عقد اتفاقية عمل مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، خلال حفل الافتتاح ، حيث مثل الوزارة وكيل التنمية الاجتماعية بالوزارة سليمان بن عبدالعزيز الزبن، بينما مثل الهيئة محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.وتهدف الاتفاقية إلى بناء منظومة سوق الاستثمار والابتكار الاجتماعي في المملكة عن طريق الشراكة بين الوزارة وهيئة "منشآت" لتدريب مختصي الاستثمار الاجتماعي وتأهيلهم، وتوعية الجهات التمويلية وتحفيزها، واحتضان مشروعات الاستثمار والريادة الاجتماعية، ووضع المحفزات التشريعية والقانونية، وبناء إطار قياس الأثر الاجتماعي، وتطوير أدوات تمويل الاستثمار والابتكار الاجتماعي.وذكر الزبن أن مشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الملتقى تأتي سعياً منها لكل ما من شأنه دعم المجتمع والنهوض به نحو الأفضل حيث إن الاستثمار والابتكار الاجتماعي مفهوم يهدف لدعم الاحتياجات المجتمعية الملحة (كالإعاقة والأيتام والإدمان والبطالة والتنمية الأسرية وريادة الأعمال) بطرق مبتكرة ذات عائد اجتماعي فعال وعائد مالي مستدام.يذكر أن ملتقى "بيبان" في نسخته المطورة قد نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، الذي استقطب 180 جهة حكومية وخاصة لتقديم خدماتهم ومبادراتهم الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال، والوصول إلى التمويل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال.// انتهى //23:20ت م0290