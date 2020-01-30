واشنطن 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسالتقى نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون اليوم في واشنطن، بوزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين جونيور.وناقش الجانبان خلال اللقاء أهمية الشراكة القوية بين البلدين في مواجهة التحديات الصحية العالمية الحالية، إلى جانب التأكيد على ضمان وجود منطقة حرة ودولية في المحيط الهادئ تتمتع فيها جميع البلدان بالازدهار جنبًا إلى جنب كدول مستقلة ذات سيادة.// انتهى //23:25ت م0291