الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسناقش أعضاء جمعية التوعية الوقائية للشباب بمنطقة الرياض آلية تنفيذ الخطط والبرامج الوقائية الشبابية المقرر تنظيمها خلال الفترة القادمة تماشيا مع أهداف الجمعية المتمثلة في نشر الوعي بين الشباب وتعزيز قدراتهم وحمايتهم من المخاطر .واستعرض الأعضاء خلال اجتماعهم اليوم البرامج المقترحة والأعمال المنفذة في مرحلة التأسيس ، إلى جانب مناقشة تفعيل اللجان وبرامج التطوع والتثقيف الإلكتروني.وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية حمد بن مشخص العتيبي شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض على دعمهم الجمعية وبرامجها ، كذلك لوقف الحزم الخيري على استضافته لمقر الجمعية ولجميع الداعمين والمسهمين في تأسيس الجمعية.من جانبه بين العضو المؤسس في الجمعية عبدالرحمن بن يحيى القحطاني أن الجمعية تسعى وفق أهدافها إلى تقديم برامج رائدة ومتميزة لخدمة التوعية الوقائية للشباب.// انتهى //23:27ت م0293