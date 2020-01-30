عام / بلدية ظهران الجنوب تواصل حملاتها الرقابية على المحلات التجارية
الخميس 1441/6/5 هـ الموافق 2020/01/30 م واس
ظهران الجنوب 05 جمادي الآخر 1441 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس
نفذت بلدية محافظة ظهران الجنوب اليوم, جولات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية التي تتعلق بصحة المستهلك, ضمن "حملة الرقابة الصحية" التي تنفذها
البلدية .
وتهدف الجولات التفتيشية والرقابية للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلك، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من نظافة المكان ، وسريان رخص المنشآت والشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.
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23:30ت م
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