ظهران الجنوب 05 جمادي الآخر 1441 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسنفذت بلدية محافظة ظهران الجنوب اليوم, جولات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية التي تتعلق بصحة المستهلك, ضمن "حملة الرقابة الصحية" التي تنفذهاالبلدية .وتهدف الجولات التفتيشية والرقابية للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلك، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من نظافة المكان ، وسريان رخص المنشآت والشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.// انتهى //23:30ت م0294