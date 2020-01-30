الأمم المتحدة 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن غضبه وخيبة أمله، حيال الأحداث التي توالت بعد مؤتمر برلين الذي حدد تدابير لوقف تصعيد القتال وإعادة ليبيا إلى الطريق الصحيح نحو السلام.جاء ذلك خلال إحاطته اليوم أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، التي تطرق فيها سلامة إلى الخروقات والانتهاكات التي تجري في ليبيا رغم التعهدات التي قطعت في برلين.وقال سلامة " إن البعثة عندما بدأت المشاورات التحضيرية لمؤتمر برلين في سبتمبر 2019م، في ذروة الحرب، كانت تعي تماماً التحديات الجسام التي تنتظرها، وأن هناك عناصر فاعلة مجردة من المبادئ داخل ليبيا وخارجها لا تأخذ الجهود المبذولة لتعزيز السلام على محمل الجد، فيما تؤكد دعمها الأمم المتحدة".وأضاف "يؤسفني أن أبلغكم أن الهدنة قائمة بالاسم فقط وأن عمليات تبادل المدفعية ازدادت بشكل كبير في طرابلس في الأيام الأخيرة، وجرّاء ذلك ارتفع عدد الضحايا المدنيين بسبب القصف العشوائي، وأن مصير العديد من الليبيين المختفين قسرا لا يزال مجهولاً "، داعياً السلطات في شرق ليبيا إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.// انتهى //23:39ت م0295