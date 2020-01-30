واشنطن 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسفرضت الخزانة الأميركية اليوم، عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي.وقال المبعوث الأميركي الخاص ب‍إيران برايان هوك في تصريحات صحفية من واشنطن : إن الوكالة الذرية الإيرانية لعبت دوراً في انتهاك التعهدات النووية، مطالباً بضرورة مواجهة التهديد الإيراني للنظام العالمي، مشددًا على أهمية منع إيران من تحويل الوقود النووي إلى بلوتونيوم.وقرار فرض العقوبات من شأنه أن يؤثر سلباً على برنامج إيران النووي المدني، لأن المنظمة لها السيطرة العملية على البرنامج بما يشمل شراء مستلزمات ومعدات المنشآت النووية.// انتهى //23:39ت م0296