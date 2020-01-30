الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأعلن معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان عن انطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف ، إذ بدأت المنافسات اليوم بعد توجيهه الرمية الأولى ، وسط حضور كثيف ينتظر منافسات قوية على مدى اليومين المقبلين في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة جدة وعلى ملاعب "رويال غرينز" ، بمشاركة متصدر التصنيف العالمي بروكس كوبكا، إضافة إلى المصنف الخامس دستن جونسون.وكانت الهيئة العامة للاستثمار أعلنت عن تجديد رعايتها البطولة السعودية الدولية للجولف المدرجة ضمن روزنامة الجولة الأوربية ، بعد نجاح تجربة رعايتها النسخة الأولى التي لاقت نجاحاً كبيراً في العام الماضي.وقال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر تعليقاً على الشراكة : "بات ملحوظاً تنامي أعداد الشباب السعوديين المهتمين بالرياضة، ونحن ملتزمون بدعم هذا المجال وتطويره، وبطولة السعودية الدولية لا تكتفي بدورها في تسليط الضوء على الفرص الواسعة للاستثمار في السوق الرياضي فقط، بل تمنح العالم فرصة الوقوف على الكثير من المناظر الخلابة التي تتمتع بها البلاد، خصوصا على ساحل البحر الأحمر".وتتجه أنظار محبي رياضة الجولف حول العالم نحو المملكة العربية السعودية، إذ تبث فعاليات "السعودية الدولية" في أكثر من 45 دولة حول العالم عبر 30 محطة بث عالمية ما يضمن وصولها إلى المشاهدين في أكثر من 450 مليون منزل.وتلعب الهيئة العامة للاستثمار دوراً بارزاً في تطوير البيئة الاقتصادية في المملكة وجذب الاستثمارات الدولية، مع تعزيز فرص نمو الاقتصاد الوطني.من جانبه عبر معالي رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان عن سعادته باستمرار رعاية الهيئة العامة للاستثمار البطولة السعودية الدولية ، وقال : "نفخر بشراكتنا مع الهيئة العامة للاستثمار بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في النسخة الأولى، وهذه الشراكة تساعدنا على المضي قدماً في تطوير لعبة الجولف في السعودية، كما تمكننا من عكس صورة الاستثمار في المملكة كفرصة اقتصادية جاذبة لتطور الأعمال".وَعبر عددٍ من الفعاليات الجانبية تستهدف البطولة تقديم خدمات ضيافة مبتكرة داخل قرية البطولة تتضمن أرقى تجارب الطعام العالمية ومناطق اجتماعات كبار الشخصيات ، إضافة إلى منصات مشاهدة خاصة تمنح زوايا رؤية فريدة للحضور، كما يهدف التنوع المقدم على هامش البطولة إلى استهداف كامل أفراد الأسرة بمختلف شرائحها العمرية.// انتهى //23:42ت م0297