الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسوصلت اليوم بعثة نادي حرس الحدود المصري لكرة القدم، إلى الرياض، استعداداً لمواجهة فريق حرس الحدود السعودي، وذلك عصر يوم الاثنين المقبل ، في المباراة الودية الثانية، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.ورحب المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بالأشقاء في حرس الحدود المصري ، مؤكداً أن المباراة الودية الثانية التي تجمع الفريقين تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات في المجال الرياضي بين البلدين الشقيقين.وقال :" المباراة تقام على هامش الاجتماع السابع لمسؤولي حرس الحدود في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي سيعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من ٧-١١/ ٦/ ١٤٤١هـ " .// انتهى //00:09ت م0302