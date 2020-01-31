رياضي / بعثة نادي حرس الحدود المصري لكرة القدم تصل إلى الرياض لملاقاة حرس الحدود السعودي ودياً للمرة الثانية
الجمعة 1441/6/6 هـ الموافق 2020/01/31 م واس
الرياض 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس
وصلت اليوم بعثة نادي حرس الحدود المصري لكرة القدم، إلى الرياض، استعداداً لمواجهة فريق حرس الحدود السعودي، وذلك عصر يوم الاثنين المقبل ، في المباراة الودية الثانية، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.
ورحب المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بالأشقاء في حرس الحدود المصري ، مؤكداً أن المباراة الودية الثانية التي تجمع الفريقين تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات في المجال الرياضي بين البلدين الشقيقين.
وقال :" المباراة تقام على هامش الاجتماع السابع لمسؤولي حرس الحدود في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي سيعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من ٧-١١/ ٦/ ١٤٤١هـ " .
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