عدن 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأعلنت اليابان اليوم تقديم مساعدات غذائية جديدة لليمن بمبلغ 18 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي لمواجهة الوضع الإنساني في البلاد.وقالت الحكومة اليابانية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن من شأن هذه المساعدات أن تسهم في تأمين الغذاء لأكثر من 380 ألف شخص وتحسين وضع التغذية لمليون و200 ألف طفل في المدارس"، مؤكدة مواصلة مساعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني من خلال تقديم مساعدات متنوعة المجالات.// انتهى //00:10ت م0303