عدن 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأعلن الجيش اليمني اليوم السيطرة على عدد من المرتفعات في جبهة العقبة بعد مواجهات عنيفة جنوب مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله " إن الجيش الوطني حرّر خمسة مواقع في جبهة العقبة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمديرية خب والشعف وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.ولفت إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن شارك في قصف تلك المواقع ونجم عن ذلك تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية.// انتهى //00:10ت م0304