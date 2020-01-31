الرياض 05 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 30 يناير 2020 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:57ت م0307