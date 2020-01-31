باماكو 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي تييبيلي درامي أن مسار السلام في بلاده دخل في مرحلة جديدة من الاستقرار، معربًا عن ارتياحه لذلك وأن سنة 2020 يبدو أنها ستكون إيجابية.وأضاف الوزير المالي في تصريح صحفي أن الاجتماع الأخير للجنة متابعة اتفاق مسار السلام الذي عقد بالعاصمة باماكو، اتخذ قرارات مهمة وأعطى دفعا جديدا لتجسيد اتفاق السلام.وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من القرارات في تلك الاجتماع من بينها نشر قوات الجيش والأمن في جميع مناطق الشمال، بما في ذلك مدينة كيدال.// انتهى //02:31ت م0310