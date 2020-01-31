اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الجمعة 1441/6/6 هـ الموافق 2020/01/31 م واس
نيويورك 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 08ر124 نقطة، أو43ر0% ، ليصل إلى 53ر28858 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 26ر10 نقطة، أو 31ر0% ، ليصل إلى 66ر3283 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 77ر23 نقطة ، أو 26ر0% ، ليصل إلى 93ر9298 نقطة.
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