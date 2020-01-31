بورندي 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير2020 م واسأدت السيول التي ضربت العاصمة الاقتصادية ببورندي إلى انهيار أكثر من 150 منزلاً في الأحياء الشعبية ونزوح عدد كبير من السكان.وأفادت مصادر محلية اليوم أن مدينة بوجمبورا تعرضت لأمطار طوفانية طيلة الثلاثة أيام الماضية.وكانت بوجمبورا قد تعرضت بداية هذا الشهر إلى سيول أدت الى مقتل 14 شخصا ونزوح 986 وإتلاف مساحات شاسعة من حقول الموز.// انتهى//03:31ت م0313