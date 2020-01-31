بكين 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واسأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 42 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي بوسط الصين، حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية اليوم.وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في الصين من جراء الفيروس إلى 212 حالة.كما سُجّلت 1200 إصابة إضافية بالفيروس في هوبي خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد الإصابات في الصين إلى 8900 حالة.// انتهى //03:39ت م0314