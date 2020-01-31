دكار 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 30 يناير 2020 م واستوقع الرئيس السنغالي ماكي صال الحصول على اكتشافات نفطية وغازية جديدة بين موريتانيا والسنغال قائلا إن "الحوض الرسوبي الذي تتقاسمه السنغال وموريتانيا وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو هو أبعد ما يكون عن تحقيق إمكاناته الكاملة".وأضاف الرئيس السنغالي أن الأنشطة المكثفة للتنقيب عن النفط والغاز قد مكنت من اكتشاف رئيسية للنفط في السنغال، وذلك في عام 2014، وكذلك الغاز الطبيعي في موريتانيا والسنغال، وهو ما يدفعنا لمزيد من الاهتمام بحوض " MSGC" الذي يخضع لأنشطة مكثفة للتنقيب عن النفط والغاز.وأفاد ماكي صال أن الكثير من التطورات الإيجابية قد حدثت منذ هذه الاكتشافات، ويتم تقييمها وتطويرها، لافتًا النظر إلى أن كل هذه المشاريع تمثل تحديات من حيث التعقيد الجيولوجي، إلى جانب صعوبات مالية.وأكد الرئيس السنغالي أن هذه التطورات الرئيسية تتطلب إصلاحات منظمة جيدًا، تدعمها توجهات إستراتيجية، وتدابير هادفة وأحكام تساعد على إنشاء إطار للإدارة السليمة والمستدامة لهذه الموارد الطبيعية.// انتهى //03:47ت م0315