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الجمعة 1441/6/6 هـ الموافق 2020/01/31 م واس
الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يستقبل مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
ولي العهد يستعرض ومديرة اليونسكو التعاون وفق رؤية المملكة 2030
أمير الرياض يناقش احتياجات محافظة ضرما
فيصل بن بندر يدشِّن مشروعات تنموية في محافظة مرات
أمير القصيم يشهد ختام مهرجان القصيم للصقور بالأسياح ويدشن مبادرة «أهلاً مدرستي»
أمير حائل يدشن مركزي شمل والإصلاح
وزير الإعلام يرأس اجتماع اتحاد الإذاعات الإسلامية
وزير التعليم يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للهوية الوطنية.. الأحد
إنجاز تطوير مطار حفر الباطن.. العام المقبل
إعادة هيكلة جامعة الملك فيصل
المملكة ومصر تعززان قدراتهما البحرية بـ«مرجان - 16»
مركز الملك سلمان للإغاثة يدين نهب مستودع الأغذية العالمي في حجة
«مكافحة الفساد» ترصد ارتفاع مبالغ العقود مع الشركات وابتعاد «الاستشارية» عن أهدافها
رئيس بوركينا فاسو يقدر للمملكة دعمها ومساندتها لبلاده
الاحتلال يتحسب لـ "جمعة غضب فلسطينية"
الجيش اليمني يستعيد مواقع في الصفراء وبراقش
كورونا يعزل الصين وروسيا تغلق حدودها
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