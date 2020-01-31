الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستقبل مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةولي العهد يستعرض ومديرة اليونسكو التعاون وفق رؤية المملكة 2030أمير الرياض يناقش احتياجات محافظة ضرمافيصل بن بندر يدشِّن مشروعات تنموية في محافظة مراتأمير القصيم يشهد ختام مهرجان القصيم للصقور بالأسياح ويدشن مبادرة «أهلاً مدرستي»أمير حائل يدشن مركزي شمل والإصلاحوزير الإعلام يرأس اجتماع اتحاد الإذاعات الإسلاميةوزير التعليم يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للهوية الوطنية.. الأحدإنجاز تطوير مطار حفر الباطن.. العام المقبلإعادة هيكلة جامعة الملك فيصلالمملكة ومصر تعززان قدراتهما البحرية بـ«مرجان - 16»مركز الملك سلمان للإغاثة يدين نهب مستودع الأغذية العالمي في حجة«مكافحة الفساد» ترصد ارتفاع مبالغ العقود مع الشركات وابتعاد «الاستشارية» عن أهدافهارئيس بوركينا فاسو يقدر للمملكة دعمها ومساندتها لبلادهالاحتلال يتحسب لـ "جمعة غضب فلسطينية"الجيش اليمني يستعيد مواقع في الصفراء وبراقشكورونا يعزل الصين وروسيا تغلق حدودها// يتبع //06:06ت م0003