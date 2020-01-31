وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مرونة قانونية لمصلحة المواطنين ) : يستشف من المعالجة الحكيمة والتنظيمية لما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلـكترونية واقتصارها على منع «التعامل المالي» طبقا لأوامر الـتنفيذ ووضع ضوابط لمدة الحبس الـتنفيذي، يستشف من ذلـك الحرص الـشديد علـى اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين، من خلال التعديلات الجديدة التي طرأت على اللائحة التنفيذية للنظام، وقد شملت تلك التعديلات: إلغاء مادة تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية» ، وقد أقر تعديل آخر على مواد اللائحة التنفيذية ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الـدين أو مجموع الـديون تصل إلـى مليون ريال فأكثر.وتابعت : كما أن إضافة المادة الجديدة للائحة والتي تنص على «مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في الـنظام إذا أصدرت الـدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرة الأولـى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة السادسة والأربعين من النظام ومضت مدة ستة أشهر ولـم يقم المدين بالـوفاء أو يعثر لـه على أموال تكفي الـوفاء فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ» ، وهذه الإضافة تصب في مصالح المواطنين، لا سيما وإنها ربطت بجواز استجوابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحبس.وبينت : وقد شمل التعديل على جواز الإفراج عن المحبوس في أي وقت إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية أوضاعه المالية، والتعديلات الأخيرة الطارئة نصت علـى أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وتلك تعديلات لها أثرها الواضح بضبط إجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين بصورة بالغة، ولا شك أن ضبط مسألة الحبس التنفيذي تصب في صالح المواطنين.وختمت : ويبدو بوضوح اعتمادا علـى تلـك الـتعديلات، تقدير كافة الـظروف المالية الصعبة الـتي قد يمر بها المواطن، فإلـغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية للمدين، ووضع الـضوابط القانونية لمدد الحبس التنفيذي، تدل على مرونة بالغة في التعامل مع المدينين وصولا إلـى ما فيه تحقيق مصالحهم من خلال معالجة الإيقاف ومدد الحبس، وإلغاء بعض المواد من الـلائحة الـتنفيذية لـلـنظام؛ بحثا عنسبل تخفيف المعاناة عن المدينين بأفضل الطرائق.// يتبع //06:07ت م0005