وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مؤشرات النجاح في إدارة الدين العام ) : منذ نشأة المالية العامة السعودية عام 1344هـ في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، والمملكة تتعامل مع العجز من خلال أسلوب السحب من الاحتياطي أو من خلال إصدار أذونات الخزانة وهي غير قابلة للتداول بشكل عام، ولها سياسة خاصة وتديرها مؤسسة النقد بوجه أساسي. لكن هذا الأسلوب تغير مع تطوير رؤية المملكة 2030 وانطلاق مبادراتها ومن بينها إصلاحات المالية العامة حيث تم اعتماد تمويل المالية العامة من خلال إصدار السندات والصكوك المحلية المتداولة أو الدولية، ومن أجل تحقيق الأهداف المنشودة في إنشاء سوق نشطة للصكوك والسندات الحكومية السعودية كان لزاما إنشاء مكتب لإدارة الدين العام. وقد أسس مكتب إدارة الدين العام في الربع الرابع من عام 2015، وفي عام 2019 تم تحويله إلى مركز وطني مستقل لإدارة الدين العام، ويعمل على ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، كما له أدوار مختلفة أخرى تتعلق بالتصنيف الائتماني للمملكة وتقديم خدمات استشارية، واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50 في المائة من رأسمالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز.وقالت : وقد ظهر كثير من الإنجازات المهمة للمركز، من بينها النجاح في عدد من الإصدارات المحلية والدولية وبعملات مختلفة كان آخرها بالأمس القريب حيث أنهت السعودية تسوية أول إصداراتها المقومة بالعملة المحلية للعام الجاري 2020، فيما حددت حجم الإصدار بنحو 6.72 مليار ريال وهو من نوع الصكوك ذات استحقاق الأعوام السبعة بعائد بلغ 2.47 في المائة. وهذا نجاح إضافي للمركز حيث كان آخر إصدار من هذا النوع منذ 15 شهرا، أي في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 بعائد 3.88 في المائة. أي أن المركز نجح في إصدار جديد من الفئة نفسها لكن بعائد أقل بما يعادل 1.41 في المائة وهو رقم كبير في عالم التمويل، قياسا بأن التعديل في سعر الفائدة إنما يتحرك عادة في نقاط عشرية، يؤكد رصد "الاقتصادية" أن السعودية حصلت على ثاني وثالث أدنى عائد لإصدار سيادي. وهذا النجاح يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة كثيرا من الأزمات أولها وأخطرها هو تصاعد الأزمة بين إيران والولايات المتحدة التي تلقي بظلال كثيفة على المنطقة، كما أن الأزمة العالمية التجارية حدت كثيرا من التفاؤل بنمو اقتصادي مريح عام 2020. وفي الأيام الأخيرة ظهرت أزمة فيروس كورونا التي ستكون لها آثار واسعة في النمو في الصين وبالتالي النمو في السوق النفطية، وكان من المتوقع أن تكون لهذا كله آثار في أسعار الفائدة حيث من المعلوم أن يزيد سعر الفائدة وتزيد المخاطر، ومن المتعارف عليه في أسواق الدخل الثابت أن تكلفة التمويل تزداد مع طول أجل الاستحقاق وتنخفض هذه التكلفة مع الآجال القصيرة، ومع كل هذا فإن المركز نجح بشكل كبير في بيع الإصدار وأيضا في الحصول على فائدة أقل.// انتهى //06:07ت م0007