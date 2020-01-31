روما 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس عن أول حالتين إصابة مؤكدتين بفيروس "كورونا المستجد" في إيطاليا.وقال كونتى في مؤتمر صحفي إن الشخصين اللذين تأكد إصابتهما بالفيروس هما سائحان صينيان في العاصمة روما وتم وضعهما تحت العزل الصحي في مستشفى مخصص لهذه الطوارئ، مؤكدا أنهما في حالة صحية جيدة.كما أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية من و إلى الصين في إطار التدابير الوقائية الجاري تفعيلها.// انتهى //06:08ت م0008