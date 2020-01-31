طوكيو 05 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 63ر290 نقطة، أو ما يعادل 26ر1% ، ليصل إلى 38ر23268 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 09ر15 نقطة، أو ما يعادل 90ر0% ، ليصل إلى 86ر1689 نقطة.// انتهى //06:18ت م0009