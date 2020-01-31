طرابلس 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على مشاركة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في أعمال القمة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، والتي قدم سردا مختصرا عن تطورات الأوضاع في ليبيا.وأشارت إلى كلمة مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة شيري نورمان شاليه، وقالت لقد حان الوقت لأولئك الذين انتهكوا قرارات مجلس الأمن الحالية -بما في ذلك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا - ليواجهوا عواقب حقيقية، مشيرة إلى أن العمل باتجاه وقف إطلاق النار هو خطوة حاسمة، يجب ألا يكون الهدف النهائي.وبينت إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعليق عملها التشغيلي في مرفق التجمع والمغادرة في طرابلس، معللة ذلك بخوفها على سلامة وحماية الأشخاص في المنشأة وموظفيها وشركائها وسط تفاقم الصراع في العاصمة طرابلس.وتطرقت إلى تصريحات وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، وتأكيده أن بلاده لا تشجع أي طرف ضد الآخر في النزاع المسلح الحالي في ليبيا.ونقلت تصريحات رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد، خلال مشاركته في أعمال القمة الثامنة اللجنة للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، ودعوته الاتحاد الأفريقي إلى الاضطلاعبدور «محوري» في حل الأزمة الليبية، معتبرًا أنه من غير المعقول تهميش إفريقيا في ملف يخص دولة كاملة العضوية في الاتحاد الأفريقي.// انتهى //08:52ت م0013