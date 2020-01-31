ثقافي / مُحاضرة بوادي الدواسر عن "الانتماء والمواطنة في ضوء الكتاب والسنة "
الجمعة 1441/6/6 هـ الموافق 2020/01/31 م واس
وادي الدواسر 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس
نظم المعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر، أمس محاضرة بعنوان " الانتماء والمواطنة في ضوء الكتاب والسنة" على مسرح المعهد، وذلك ضمن أنشطة المعهد الثقافية.
وأوضح مُدير المعهد فيصل بن بادي الدوسري، أن المحاضرة تناولت التعريف بالوطن وماهي الوطنية ، ومفهوم الانتماء للوطن وأثار ذلك على الفرد والمجتمع ، ودوره في زيادة الأمن والاستقرار ، استشهد خلالها المُحاضر بعددٍ من النصوص وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المُطهرة ، واختتمها بالحديث عن الواجب تجاه الوطن وولاة الأمر.
وأشار الدوسري إلى أن المحاضرة تأتي بتوجيه من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري ، ووكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني ، وبإشراف من وحدة التوعية الفكرية بالجامعة.
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