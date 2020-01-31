وادي الدواسر 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسنظم المعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر، أمس محاضرة بعنوان " الانتماء والمواطنة في ضوء الكتاب والسنة" على مسرح المعهد، وذلك ضمن أنشطة المعهد الثقافية.وأوضح مُدير المعهد فيصل بن بادي الدوسري، أن المحاضرة تناولت التعريف بالوطن وماهي الوطنية ، ومفهوم الانتماء للوطن وأثار ذلك على الفرد والمجتمع ، ودوره في زيادة الأمن والاستقرار ، استشهد خلالها المُحاضر بعددٍ من النصوص وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المُطهرة ، واختتمها بالحديث عن الواجب تجاه الوطن وولاة الأمر.وأشار الدوسري إلى أن المحاضرة تأتي بتوجيه من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري ، ووكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني ، وبإشراف من وحدة التوعية الفكرية بالجامعة.// انتهى //09:57ت م0015