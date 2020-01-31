إسلام آباد 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مطالبة باكستان من القيادة الهندية بالكف عن توجيه التهديدات بالحرب والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بدلاً من الإدلاء بتصريحات غير مسئولة.واهتمت بتأكيد باكستان مجدداً تمسكها بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لحل الدولتين على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.وأخبرت عن اتصال باكستان مع الصين لإجلاء رعاياها من مدينة ووهان بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل.وسلطت الضوء على المؤتمر الأفريقي الباكستاني لتنمية التجارة المنعقد حالياً في العاصمة الكينية نيروبي، ودعوة وزير الخارجية الباكستاني للمستثمرين من الدول الأفريقية إلى استكشاف الإمكانات الهائلة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في باكستان.واهتمت في الشأن الداخلي بتكثيف رئيس الوزراء عمران خان جهوده لتعزيز تماسك الائتلاف الحاكم، وحل التحديات الاقتصادية.أمنياً أخبرت عن مقتل جنديين وخمسة إرهابيين بعملية أمنية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان، ومقتل خمسة إرهابيين آخرين بتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن الباكستانية في إقليم بلوشستان.أفغانياً تناقلت صحف باكستان إعلان وزارة الطيران المدني الأفغانية عن أن سبب تحطم الطائرة الأمريكية في ولاية غزني بوسط أفغانستان يعود إلى مشاكل فنية.// انتهى //10:15ت م0017