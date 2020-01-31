القاهرة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تكليف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وزارة الطيران المدني بتجهيز طائرة خاصة لنقلهم إلى البلاد بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وسلطت الضوء على اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان -16" الذي نفذ في قاعدة البحر الأحمر بالقطاع الجنوبي سفاجا بين القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها المصرية.وأشارت صحف الجمعة إلى الرسالة التي وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأكد خلالها أن خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء لتفاهمات أوسلو.وتطرقت إلى دعوة الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد والحقيقي لوقف الاعتداءات والممارسات القمعية والانتهاكات اليومية لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخطر وفي أرجاء الأراضي العربية المحتلة.وتناقلت تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن السلاح مازال يصل إلى الأطراف الليبية المتقاتلة، مشددًا على ضرورة تفادي أي تصعيد إضافي لمنع نشوب حرب أهلية في البلاد.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن تشديد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس على ضرورة أن تحمي السلطات العراقية حقوق المتظاهرين السلميين وأن تضمن امتثال الجميع لاستخدام المعايير الدولية للقوة.// انتهى //10:32ت م0019