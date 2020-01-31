بيروت 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الأوساط السياسية والاقتصادية انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة وضع البيان الوزاري لمعرفة الخطوط العريضة للالتزامات الحكومية بشأن الأوضاع السياسة الاقتصادية السائدة في البلاد.وتحدثت عن مقتل أكثر من عشرة مدنيين في غارات جوية نفذتها مقاتلات حربية روسية استهدفت مدينة اريحا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.وأشارت صحف الجمعة إلى إصابة 18 فلسطينيا في المواجهات التي وقعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشرقي لمدينة البيرة قرب رام الله كما قامت قوات الاحتلال باعتقال 33 مواطنا غالبيتهم من القدس.وأخبرت عن إعلان وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر في تصريح له أمس أن واشنطن تنتظر موافقة الحكومة العراقية لنشر نظام باتريوت المضاد للصواريخ في قواعد يستخدمها الجيش الأميركي في العراق واستهدفتها في بداية الشهر صواريخ إيرانية.ولفتت الانتباه إلى فرض وزارة الخزانة الأميركية أمس عقوبات على المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ورئيسها علي أكبر صالحي وتشمل تجميد أصول المنظمة الإيرانية وحظر جميع تعاملاتها للجهات الأميركية والمواطنين الاميركيين.وأوردت صحف لبنان مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج بريطانيا من المنظومة الأوروبية.// انتهى //10:39ت م0020