القاهرة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 8ر10 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر708 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 39ر1% ليسجل مستوى 84ر13918 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 75ر0% ليبلغ مستوى 04ر538 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا ارتفاعًا بنحو 87ر0% ليبلغ مستوى 11ر1395 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 7ر9 مليار جنيه من خلال تداول 796 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 2ر67% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 5ر23% والعرب على 4ر9% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 4ر76 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 7ر36 مليون جنيه.// انتهى //10:46ت م0021