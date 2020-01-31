طوكيو 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسأغلق المؤشر نيكي مرتفعا اليوم بدعم من بعض نتائج الأعمال والتوقعات الإيجابية للشركات، على الرغم من أن المؤشر القياسي سجل أسوأ انخفاض أسبوعي في ستة أشهر بفعل المخاوف من فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين.وارتفع المؤشر نيكي 0.1 % ليغلق عند 23205.18 نقطة، لكنه خسر 2.6 % في الأسبوع.وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا مرتفعًا 0.6 %إلى 1684.44 نقطة لينهي أسبوعًا صعبًا.// انتهى //11:10ت م0023