اقتصادي / مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع
الجمعة 1441/6/6 هـ الموافق 2020/01/31 م واس
طوكيو 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس
أغلق المؤشر نيكي مرتفعا اليوم بدعم من بعض نتائج الأعمال والتوقعات الإيجابية للشركات، على الرغم من أن المؤشر القياسي سجل أسوأ انخفاض أسبوعي في ستة أشهر بفعل المخاوف من فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين.
وارتفع المؤشر نيكي 0.1 % ليغلق عند 23205.18 نقطة، لكنه خسر 2.6 % في الأسبوع.
وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا مرتفعًا 0.6 %إلى 1684.44 نقطة لينهي أسبوعًا صعبًا.
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11:10ت م
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