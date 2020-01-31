لندن 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسحظيّت استعدادات مغادرة المملكة المتحدة رسمياً للإتحاد الأوروبي مساء اليوم بتغطيات واسعة ضمن اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة اليوم.وكتبت عن تفاؤل الشعب البريطاني ببداية عهد جديد بعد الانفصال من الإتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه المملكة المتحدة منذ عام 1973م.وتناولت في شأن منفصل اخبار وتقارير متفرقة عن فيروس كرونا، مشيرة إلى إجلاء 83 بريطاني من مدينة ووهان الصينية.ونقلت الصحف البريطانية مخاوف من عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي بعد ورود تقارير أممية عن تنقيذ الجماعة هجمات إرهابية جديدة في سوريا والعراق.// انتهى //12:55ت م0028