رام الله 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "إن الخطة التي كشف عنها الرئيس الأميركي ترمب تقترح نظام فصل عنصري لا أكثر، وتعطي الشرعية لبرنامج استعماري في الضفة الغربية".وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات جامعة الدول العربية، إن فلسطينيي عام 1948، جزء أصيل من الشعب العربي الفلسطيني، وإنهم مع إخوانهم في كل شبر على أرض فلسطين في مواجهة عدوان غاشم، وإنهم مدافعون أصيلون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم في وطنهم وعن قضيتهم في وجه آلة القمع والاضطهاد الإسرائيلية، وسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها، والتي ينبغي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لفضح هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية، والعمل على التصدي لها وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.ورصدت الصحف تأكيدات وزارة الخارجية الفلسطينية رفض الشعب الفلسطيني أن تكون قضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة ومعاناته ومستقبل أجياله مادة دعائية سواء في واشنطن أو تل أبيب، أو رقمًا في حسابات الربح والخسارة لكل من ترمب ونتنياهو على حساب حقوق شعبنا كما أقرتها الشرعية الدولية.//انتهى//13:08ت م0031