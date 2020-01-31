عرعر 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة في وقت سابق أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بعرعر المعينين مؤخرا.وهنّأ سموه أعضاء المجلس, متمنيًا سموه للمجلس التوفيق والنجاح في دورته الجديدة، مؤكداً سموه أهمية أن يكون لهم دورهم الفاعل في تحفيز الاستثمارات ، وتوفير البيئة الجاذبة ليشارك رجال وسيدات الأعمال في مشاريع التنمية بما يعود بالنفع على منطقة الحدود الشمالية، مبيناً سموه اهتمامه الكبير بتنمية القطاع في المنطقة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى مبادرة "تنموي" التي أطلقها سموه لتنمية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، مبيناً أن أداء مهام وتفعيل لجان الغرفة التجارية والصناعية بالتنسيق والتكامل مع فرع وزارة التجارة والاستثمار له الأثر الحاسم بالتنمية الاقتصادية بالمنطقة واستثمار المقومات الاقتصادية ذات الميزات النسبية.ودعا سموه أعضاء مجلس الغرفة التجارية إلى رسم رؤية استراتيجية واضحة المعالم لقطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية، والنهوض بالبيئة التجارية والاقتصادية في المنطقة بمختلف القطاعات بما يسهم في تعزيز الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ‎مؤكداً سموه متانة الاقتصاد السعودي وقوته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في إطار رؤية المملكة 2030, التي أعادت هيكلة الاقتصاد السعودي عبر حزمة من الإجراءات النوعية.كما تم خلال الاستقبال مناقشة الأمور المتعلقة بأعمال الغرفة، متمنياً سموه للمجلس الجديد التوفيق.من جهتهم , أعرب أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بعرعر, عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على اهتمامه بقطاع الأعمال وعلى جهوده الكبيرة في تنمية الاستثمار في المنطقة ، وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه نمو الاستثمارات .// انتهى //13:12ت م0032