الخرطوم 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، تظاهر آلاف السودانيين، أمس في العاصمة الخرطوم، للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد.وأشارت إلى تكذيب الجيش اليمني، أمس مزاعم ميليشيات الحوثي الانقلابية باستعادة مديرية نهم القريبة من صنعاء والسيطرة على مناطق جديدة في محافظتي مأرب والجوف خلال المواجهات التي اندلعت في 17 يناير وخلفت مئات القتلى والجرحى من الجانبين.ونقلت عن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، خلال اجتماع طارئ للمجلس أمس، في عمّان إنه لا سلام دون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين وإنهاء الاستيطان.ولفتت الانتباه الى إجراء الأحزاب العراقية محادثات معقدة، أمس، لتسمية رئيس وزراء جديد، بعدما حدد الرئيس العراقي مهلة تنتهي غدا ، لتقدم الكتل السياسية مرشحها البديل لرئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي.ونشرت إعلان منظمة الصحة العالمية،أمس أن فيروس كورونا يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.// انتهى //13:13ت م0033