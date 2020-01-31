نجران 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واساختتمت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بشطر الطالبات بجامعة نجران أمس، برنامج تدريب عضوات هيئة التدريس على نظام البلاك بورد "المستوى المتقدم"، الذي استمر أربعة أيام، حيث شمل " كلية الشريعة وأصول الدين، والطب، التمريض، وكذلك العلوم الإشعاعية، والتربية، والعلوم والآداب، واللغات والترجمة، وكلية العلوم الإدارية، والمجتمع، وعمادة السنة التحضيرية".وتناول البرنامج تعريف عضوات هيئة التدريس بأدوات التواصل مع الطالبات مثل المنتديات والمدونات ومواقع الويكي، وإنشاء وتصدير واستيراد الاختبارات والاستطلاعات وبنوك الأسئلة، وكذلك استخدام أداة الواجب الآمن، إلى جانب التقييم باستخدام أداة روبريك، واستخراج تقارير المقررات الدراسية، والعديد من مكونات نظام البلاك بورد الأخرى.وأوضحت وكيلة عمادة التعلم الإلكتروني الدكتورة، سمر الحربي أنه استفاد من البرنامج 65 عضوة من عضوات هيئة التدريس بالجامعة، مبينة أن البرنامج يهدف إلى التمكين من التعرف على مفهوم نظام التعلم الإلكتروني.// انتهى //13:22ت م0034