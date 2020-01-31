نجران 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة الموهوبين، أمس دورة تأسيسية لمعلمي فصول الموهوبين، وذلك بثانوية نجران.واشتمل البرنامج على مقدمة في رعاية الموهوبين ونظريات تربية الموهوبين، ومهارات التفكير واستراتيجيات تدريس الموهوبين. إلى جانب تطبيقات المهارات التقنية وتصميم الوحدات الإثرائية والمشاغل العلمية.// انتهى //13:44ت م0037