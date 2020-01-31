الرباط 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسنقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم عن رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية تقدر جهود السلام البناءة المبذولة من طرف الإدارة الأمريكية الحالية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.وتابعت الصحف فصول الأزمة السياسية في العراق، لافتة إلى أن الرئيس برهم صالح، قد أمهل الكتل البرلمانية، حتى يوم غد السبت، لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة، خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.وتطرقت إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج بريطانيا من المنظومة الأوروبية.كما اخبرت الصحف عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على اتفاق الولايات المتحدة- المكسيك-كندا الجديد،الذي كان موضوع مفاوضات استمرت بضعة اشهر.// انتهى //13:44ت م0038