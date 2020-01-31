نجران 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسنظمت الكلية التقنية بمنطقة نجران، ممثلة بالمركز الفرعي للتدرب الإلكتروني ومصادر التدريب أمس، عدداً من الدورات التدريبية لشرح طريقة تفعيل حساب المتدرب لاستخدام بوابة التدرب الإلكتروني "Black Board"، ونظام خدمات المتدربين "رايات" وذلك بمقر الكلية في أبا الرشاش.وأبان مدير المركز المهندس، علي بن عبد الله الضلعي أن الدورات تستهدف المتدربين المستجدين وتقام بداية كل فصل تدريبي، وتهدف إلى اطلاع المتدربين على بوابة التدرب الإلكتروني والأساليب المتبعة في استخدام وكيفية تفعيل البوابة الإلكترونية نظرياً وعملياً، إضافة إلى توضيح مفهوم التدرب الالكتروني ومتطلباته، وذلك لتأهيلهم ولرفع كفاءة التدريب الذاتي لديهم، مشيراً إلى أنه تم توزيع الدليل الإرشادي للمتدرب للتدرب الالكتروني ليسهل عليه التعامل مع النظام.// انتهى //13:46ت م0039