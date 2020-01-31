جيزان 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 منبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة والدار بني مالك، والدرب، والريث ، والعارضة ، وبيش، وصبيا، وفرسان، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //13:49ت م0040