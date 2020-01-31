طرابلس 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسقدمت المنظمة الدولية للهجرة شحنة مساعدات ومواد إغاثية لـ 400 عائلة ليبية نازحة في مدن شحات وطبرق خلال الأسبوع الماضي.وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية، أن الشحنة تأتي في إطار برنامج الدعم الطارئ حيث تضمنت مواد الإغاثة الأساسية بهدف توفير بعض الراحة خلال ليالي الشتاء الباردة العائلات النازحة جراء الفيضانات الأخيرة.// انتهى //13:51ت م0041