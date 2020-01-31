رفحاء 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسنفذت جمعية ملاذ الأسرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال النصف الثاني من عام 2019م 19 برامجاً ومبادرةً نوعية استفاد منها 746 مستفيداً.وشملت البرامج والمبادرات المنفذة تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً وتطوير المهارات واتخاذ القرارات وزيارة المرضى المنومين بمستشفى رفحاء المركزي ومساعدة كبار السن والتبرع بالدم وتأهيل مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة برفحاء.// انتهى //14:20ت م0043