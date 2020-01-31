الرياض 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واستختتم غداً منافسات دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم 2019م في المدينة المنورة التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمواجهة فريقي الهلال والرمح في المباراة النهائية التي ستقام على ملاعب رابطة فرق الأحياء في المدينة المنورة، بحضور رئيس الرابطة عادل الفقي وعدد من نجوم المنتخب السعودي "سابقا".ووصل الهلال للمباراة النهائية بعد تجاوزه الترجي بهدفين دون مقابل في نصف النهائي، في حين تخطى الرمح نظيره العربي بهدف دون مقابل.وشهدت منافسات الدوري في المدينة المنورة التي انطلقت الشهر الماضي، مشاركة 35 فريقاً تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، تأهل من خلالها فريقان عن كل مجموعة إلى دور الـ 16.الجدير بالذكر أن عدد الفرق المشاركة في دوري رابطة فرق الأحياء في المملكة 1000 فريق، يضم أكثر من 40 ألف لاعباً من 12 رابطة فرعية، وتصل جوائز البطولة إلى مليون ريال.// انتهى //14:34ت م0045