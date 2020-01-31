تبوك 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واستواصل بلدية محافظة البدع جهودها في تحسين وتجميل وصيانة المداخل والطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة.وأوضح رئيس بلدية البدع سعيد بن خليل السعيد أن البلدية عملت على إنشاء دوار لربط الطريق الرئيس مع مخطط الزهور، ومخطط المروج الذي كان يشكل خطراً مروريًا على عابريه لتنظيم الحركة، وكذلك أعمال إعادة سفلتة وردم وتسوية الشوارع، ضمن أعمال مشروعات السفلته والأرصفة والإنارة بالمحافظة، لارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة.وأكد السعيد أهمية تلك المشروعات في تطوير المحافظة، ومدى إسهامها في تحسين الأحياء كافة، لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين للمحافظة.// انتهى //14:58ت م0048