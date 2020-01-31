تبوك 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مركزاً ذهبياً ومركزان فضيان على المستوى الوطني في البرنامج الوزاري المهارات الأدبية في مجال الإلقاء والقصة القصيرة والشعر العربي الفصيح.وحصلت الطالبة نجوى البلوي من المتوسطة الــ 23 على المركز الذهبي في مجال "الإلقاء والتلخيص" والطالبة رزان الحربي من ثانوية الملك عبدالعزيز على المركز الفضي في مجال "القصة القصيرة" في حين حصلت الطالبة فاتن العنزي من مدارس الملك عبدالعزيز على المركز الفضي في مجال "الشعر العربي الفصيح".وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري الطالبات وأسرهن وقائدات مدارسهن ومعلماتهن والمحكمات والمدربات من الإشراف التربوي قسم اللغة العربية ومن جامعة تبوك، مقدماً التهنئة لمساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نجلاء الشامان ولإدارة نشاط الطالبات والمشرفات، مثمناً لهن ما يبذلنه من جهود انعكست إيجاباً على مستوى الطالبات في مجال الأنشطة وأبرزت مواهبهن.وأهاب المدير العام بالأسر والمدارس رعاية الطلاب والطالبات واكتشاف مواهبهم وتعزيز قدراتهم والاهتمام بميولهم.// انتهى //15:05ت م0049